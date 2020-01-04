زين الدين زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن التشكيل الرسمي لفريقة لمواجهة خيتافي بعد قليل في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الآخير ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الأسباني "الليجا". التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الأسباني "الليجا". وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي.. في حراسة المرى: كورتوا خط الدفاع: ميندي - ميليتاو - فاران – كارفخال Advertisements خط الوسط: كروس - كاسيميرو – مودريتش- إيسكو خط الهجوم: بنزيما - بيل ويدخل ريال مدريد المباراة بقيادة المدير الفني زي الدين زيدان وهو في وصافة الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة بفارق نقطتين عن صاحب الصدارة برشلونة، بينما يحتل خيتافي المركز السادس برصيد 30 نقطة.

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