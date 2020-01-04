عبد الحفيظ: البطاقة الدولية لمحمود كهربا لم تصل حتى الأن

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن محمود عبد المنعم كهربا، لاعب خط الوسط المنضم للأهلي في انتقالات يناير الحالي قادما من نادي أفيس البرتغالي لم تصل بطاقته الدولية حتى الآن من أجل الانتهاء من إجراءات قيدهفي اتحاد الكرة.
وأوضح عبد الحفيظ أن اللاعب سينضم لقائمة الفريق التي يتم الإعلان عنها عقب المران الجماعي مساء اليوم؛ تمهيد للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة إف سي مصر المحددلها غدا الأحد.
وأشار عبد الحفيظ إلى أن انضمام كهربا للقائمة يأتي تمهيدا للدخول في الحسابات الفنية للجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر حال انهاء إجراءات قيده قبل المباراة بوقت كافي.
ويستعد الأهلي لمواجهة نادي إف سي مصر في السابعة والنصف مساء غدا الأحد على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
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