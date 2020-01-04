الطائرة يخطر الاندية بشروط الاستبدال خلال الموسم الجاري

اعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة أحمد عبدالدايم عن شروط الاستبدال لفرق الدوري الممتاز "أ" رجال للموسم الجاري 2019 ـ 2020 . 2019 ـ 2020 . وارسل اتحاد الكرة الطائرة خطابا لاندية الدوري يخطرهم فيه بالمواعيد والشروط للأستبدال والذي يشمل لاعبين فقط بحد اقصى ، حيث يبدأ الاسنبدال خلال الفنرة من 1 الى 15 يناير الجاري يالشروط التالية : بالمواعيد والشروط للأستبدال والذي يشمل لاعبين فقط بحد اقصى ، حيث يبدأ الاسنبدال خلال الفنرة من 1 الى 15 يناير الجاري يالشروط التالية :

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