جلسة علاج طبيعي لرمضان صبحي

قام رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء جلسة علاج طبيعي داخل مقر النادي بالجزيرة وذلك على هامش المران الذي أقيم ظهر اليوم؛ استعدادا لمواجهة اف سي مصر المقررلها مساء الأحد المقبل في الدوري.
ويخضع صبحي لبرنامج علاجي بعد تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية، ويقوم بتنفيذ مرحلة العلاج الطبيعي والبرنامج التأهيلي لتجهيزهللعودة إلى المشاركة الجماعية.
وواصل الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش والتي اشتملت على جانب بدني وفني، ضمن تحضيرات الفريق لمباراة إف سي مصر التي تقام في السابعة والنصف مساء غد الأحد على استاد القاهرة في الأسبوع الثاني عشر من منافسات الدوري الممتاز.
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