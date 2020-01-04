ماني وأرنولد ينافسان على جائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر بالبريميرليج

تواجد ثنائي ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني وألكسندر أرنولد ضمن القائمة النهائية للاعبين المرشحين جائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر بالدوري الإنجليزي. واشتملت القائمة كذلك على كل من كيفين دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي، وبن فوستر حارس مرمى واتفورد، وماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد، وأداما تراوري جناح وولفرهامبتون. مانشستر يونايتد، وأداما تراوري جناح وولفرهامبتون. وسجل ساديو ماني بالشهر الماضي ثلاثة أهداف، وقام بأربعة تمريرات حاسمة، بينما ساهم أرنولد بثلاث تمريرات حاسمة وسجل هدف في ليستر سيتي.

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