محمد صادق: بيراميدز بوابة الإسماعيلي للعودة للأنتصارات

أكد محمد صادق جناح وصانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى أن مباراة بيراميدز ستكون بداية الفريق لتصحيح المسار فى الدورى.
ومن المقرر أن يستضيف بيراميدز نظيره الأسماعيلي يوم الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.
وأضاف صادق قائلًا:"سنواجه فريق يضم لاعبين على مستوى عال فى الدورى المصرى ، لكننا نضع هدف واحد نصب أعيننا وهو حصد الثلاث نقاط وإعادة سكة الانتصارات من جديد".
وتابع صادق قائلًا :"ظلمنا بشكل كبير أمام انبى وكنا الأحق بالثلاث نقاط لولا أخطاء التحكيم التىأثرت على ننتيجة اللقاء”.
واختتم حديثه قائلا:"الإصابة ابعدتنى كثيرا عن المشاركة واعتبر نفسى احد المشجعين قبل أن أكون لاعبا بالفريق وأعلم جيدا مدى حزنهم على تراجع النتائج محليا وسنقاتل من أجلهم سعيا لتصحيح المسار".
ويحتل الدراويش المركز العاشر بجدول الدوري المصري برصيد 14 نقطة جمعهما من 11 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 2 وتلقى الهزيمة في خمسة.
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