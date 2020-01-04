سلة الأوليمبي رجال تفوز على طنطا في دوري السوبر

حقق فريق الأوليمبي رجال لكرة السلة فوزا مستحقا على نظيره طنطا بنتيجة 89/80، ضمن منافسات دوري السوبر. ومن المنتظر أن يواجه الأوليمبي نظيره الإتصالات بالجولة المقبلة. يقود الفريق جهازا فنيا مكونا من معاذ زيدان مدير فنى، وعلي فؤاد المشرف العام على كرة السلة، معتز محمد مدير إداري قطاع كرة السلة، وعمرو الصياد مدرب عام. مدير فنى، وعلي فؤاد المشرف العام على كرة السلة، معتز محمد مدير إداري قطاع كرة السلة، وعمرو الصياد مدرب عام.

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