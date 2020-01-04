بايرن ميونخ يؤكد بحثه عن لاعب جديد في الميركاتو الشتوي 2020

قال حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني، إنه يحاول تلبية رغبة هانز فليك، المدير الفني للفريق، بالبحث عن مدافع أيمن جديد.

وقبل إقلاع طائرة النادي البافاري المتجهة إلى قطر لإقامة معسكر تدريبي هناك، قال حميدتش اليوم السبت:” نبحث، ونترك كُل الخيارات مفتوحة وسننظر في المتاح”.

كان فليك صرح في مقابلة مع مجلة “كيكر” مع حلول العام الجديد بأنه يرى أن إضافة مدافع أيمن سيكون “مجدياً للغاية” في الدور الثاني من الدوري.

وأضاف أنه يمكنه في هذه الحال نقل الألماني الدولي جوشوا كيميش إلى خط الوسط المدافع بشكل دائم ووضع الفرنسي الدولي بنيامين بافارد في قلب الدفاع.

ويعاني بايرن في الوقت الراهن من غياب مدافعيه نيكلاس زوله ولوكاس هيرنانديز وخافي مارتينيز بسبب الإصابة.

وقال حميدتش43/ عاماً/ إنه يرغب في ” الإنتظار لما قد يحتاجه فليك أيضاً، وعندئذ سنتصرف تبعاً لذلك، أو لا”.

ولم يجب حميدتش بشكل محدد على سؤال حول ما إذا كان أنتقال نجم المنتخب الألماني ليروي ساني من مانشستر سيتي إلى بايرن في فترة الإنتقالات الشتوية مستبعداً، وأكتفى بالقول:” نحن لا نتحدث عن لاعبين مرتبطين بعقود مع أندية أخرى”.

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تجدر الإشارة إلى أن موضوع أنتقال ساني المُصاب حالياً في الركبة مطروح في بايرن منذ فترة طويلة.

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