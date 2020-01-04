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توقعات بغياب تير شتيجن عن سوبر إسبانيا في جدة

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محمد ماهر 0 تبليغ

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كشفت تقارير صحفية في إسبانيا أنه من المرجح أن يغيب مارك اندريه تير شتيجن، حارس مرمى نادي الإسباني، عن مباراة السوبر في جدة بسبب إصابته في الركبة اليمنى.

ونقلت صحيفة “شبورت” الإسبانية عن إرنستو فالفيردي، المدير الفني للفريق، قوله إن الحارس الدولي27/ عاماً/ لن يتغيب عن مباراة نادي إسبانيول، المنافس المحلي لبرشلونة مساء اليوم السبت فحسب، بل يبدو أنه من ” الصعب” أن يشارك في مباراة السوبر.

وأضاف فالفيردي أن تيرشتيجن ” يعاني من مشاكل في الأوتار منذ بعض الوقت، وعلمنا أنه يجب أن يأخذ قسطا من الراحة لفترة، والآن الوقت المناسب لهذا”.

وتابع المدير الفني بالقول إنه لم يتم الحديث عن إجراء عملية جراحية، “وخطتنا هي العمل على التخلص من الآلام في هذا الوقت”.

كان تيرشتيجن أُصِيْبَ في الأوتار في آخر مباراة في .

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة سيلعب مباراة السوبر أمام أتليتيكو مدريد في ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة يوم الخميس المقبل، وسيخوض مباراة أمام فالنسيا يوم الأربعاء المقبل، حيث إن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها أربعة فرق في بطولة كأس السوبر الإسباني.

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وستقام مباراة نهائي كأس السوبر يوم الثاني عشر من الشهر الجاري.

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