بث مباشر | مشاهدة مباراة النجم الساحلي والأفريقي في الدوري التونسي

يقدم لكم موقع الخليج 365 هذا البث المباشر لمباراة قمة الدوري التونسي بين النجم الساحلي والأفريقي، بعد عصر اليوم السبت 4-1-2020. المباراة ضمن الجولة الـ13 من الدوري التونسي للمحترفين، وتقام في وقت مُبكر من مباريات اليوم السبت، على الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي، 13:00 بتوقيت جرينيتش. النجم الساحلي 1-1 النادي الأفريقي ???? الملعب الأولمبي “بوعلي لحوار” (سوسة) ♻️ جارية الآن بث مباشر “كتابي” دقيقة بدقيقة ???? أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة لكلاسيكو الكرة التونسية بين النجم الساحلي والنادي الأفريقي على ملعب الأول في سوسة.

???? سيكون معكم “محمود ماهر” من مركز البث المباشر لهذه المباراة المثيرة.

النجم الساحلي يسعى لتحسين وضعيته في جدول ترتيب الرابطة التونسية المحترفة بعد تعرضه لخساراتين متتاليتين أمام الملعب التونسي والنجم المتلوي في الجولتين الماضيتين.

النادي الأفريقي يسعى لمواصلة نتائجه المميزة في الجولات الخمس الماضية حيث حقق أربع انتصارات وتعادل مرة واحدة كانت أمام بن قردان.

تشكيلة النجم الساحلي اليوم : مكرم البديري، البريقي، السلامي، عمار الجمل، بن وناس، المساكني، محمد حاج محمود، محمد أمين بن عمر، بالعربي، كريم عريبي، كوليبالي.

: مكرم البديري، البريقي، السلامي، عمار الجمل، بن وناس، المساكني، محمد حاج محمود، محمد أمين بن عمر، بالعربي، كريم عريبي، كوليبالي. تشكيلة النادي الأفريقي اليوم: عاطف الدخيلي، حمزة العقربي – فخر الدين الجزيري – اسكندر العبيدي – آدم الطاوس، غازي العيادي – وسام بن يحي – باسيرو كومباوري، ياسين الشماخي – منوبي الحداد – خليل القصاب. 1″ انطلاقة الشوط الأول .. النجم الساحلي على اليمين بالأحمر، والأفريقي على اليسار بالاسود.

1″ ???? جوووووووووول…هدف مُبكر للغاية للزوار.. الأفريقي في المقدمة بهدف مُباغت! (صفر/1).

2″ ⚽ مهاجم بوركينا فاسو “باسيرو كومباوري” يسجل الهدف الأول للنادي الأفريقي

5″ ❌ أووووووه..هدف ملغي للأفريقي، كادت تكون ثنائية لولا التسلل..يا لها من بداية نارية للنادي الأفريقي.

15″ صعوبات كبيرة في عملية الخروج الصحيح بالكرة من الخطوط الخلفية بالنسبة للنجم الساحلي.. وأخطاء بالجملة في التمرير من قدم لقدم.

20″ ضغط شرس من لاعبي الأفريقي في منتصف ملعب النجم .. والأفضلية لهم على طرفي الملعب كذلك.

22″ كوليبالي اللاعب الوحيد الذي يحاول في الخطوط الأمامية وسط استسلام كامل لكريم العريبي لمدافعي النادي الأفريقي.

25″ أوووووه…تدخل مثااااالي من قلب دفاع النجم “السلامي” بإبعاد رائع لكرة خطيرة من أمام مهاجم الأفريقي.

28″ أوووووووه…إنقاذ رااااااااااائع من حارس الأفريقي التونسي “عاطف الدخيلي” لرأسية رهيبة من كريم عريبي الذي يظهر في أول فرصة حقيقية للنجم اليوم.

28″ كريم عريبي ارتقى فوق الجميع وهرب من محور دفاع الأفريقي “ألكسندر” ليحول العرضية التي جاءته من الجهة اليسرى على أقصى يمين الحارس الذي تفطن وارتقى نحوها ليبعدها بأطراف أصابعه.

32″ ⚽ جووووووووووووول…النجم الساحلي يعدل النتيجة 1/1.

32″ ???? يا لها من هفوة للحارس عاطف الدخيلي…كريم عريبي سدد عليه من حوالي 23 ياردة بباطن القدم في الزاوية اليسرى سقطت من يد حارس الأفريقي وتابعها إيهاب المساكني بكل سهولة بتسديدة مباشرة في المرمى..المباراة تشتعل أكثر وأكثر.

38″ مستوى النجم الساحلي يتحسن مع مرور الوقت، يهاجم من اليمين واليسار معتمدًا على المهارات الفردية في المرور قبل التوزيع داخل منطقة الجزاء نحو كوليبالي وعريبي.

43″ ???? قائد النجم الساحلي “عمار الجمل” يتعرض لإصابة بدت خطيرة في البداية، ما أدى لخروجه لتلقي العلاج خارج الملعب، لكنه يعود بعد دقيقة. واحدة.

45″ صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل 1/1 مع وجود اعتراضات من لاعبي النادي الأفريقي على الحكم.

???? استراحة قصيرة ونعود إليكم في الشوط الثاني.

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