نتيجة مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني

يحل نادي ريال مدريد ضيفًا ثقيلاً على فريق خيتافي عصر اليوم السبت، في إحدى قمم مباريات اليوم في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني.

وتنطلق المباراة على ملعب “الكوليسيوم” الخاص بنادي خيتافي في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت جرينتش .. المباراة منقولة على قناة بي إن سبورتس 3.

ريال مدريد يتواجد في المركز الثاني على لائحة الترتيب وعينه على الصدارة المؤقتة برفع رصيده إلى 39 نقطة في حالة الانتصار، أما خيتافي فيريد تحقيق نتيجة إيجابية وفي حالة المكسب سوف يرتقي ثلاثة مراكز ويتحل المركز الثالث، برصيد 33 نقطة.

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وأعلن زيدان قائمة الميرنجي للديربي المصغر، وغاب عنها ثلاثي كما هو متوقع، بداية الظهير البرازيلي “مارسيلو” مرورًا بالغياب المستمر لصانع الألعاب “خاميس رودريجيز”، بالإضافة إلى الجناح الإسباني “لوكاس فاسكيز”.

خيتافي هذا الموسم يقدم مستويات غاية في القوة، لذلك قد لا يكون تنقل اللوس بلانكوس إلى الكوليسيوم سهلاً، في ظل رغبة الجيران في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخهم.

يذكر أن آخر زيارة للريال مدريد إلى هذا الملعب، كانت قد انتهت بالتعادل السلبي، ولكنه كان التعثر الوحيد بعد 10 انتصارات متتالية للميرنجي في هذه المقابلة بشتى المسابقات.