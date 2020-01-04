الحرب العالمية الثالثة؟ منتخب الولايات المتحدة يلغي سفره الى قطر!

ألغى الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، معسكراً تدريبياً للمنتخب الوطني، كان مزمعاً تنظيمه في قطر، بسبب التطورات في الشرق الأوسط.

ويأتي ذلك إثر مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، رفقة القيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بغارة أمريكية ببغداد.

وقال الاتحاد الأمريكي في بيان السبت، إنه قرر تأجيل سفر المنتخب إلى قطر، من أجل تنظيم معسكر تدريبي في يناير الجاري، بسبب التطورات في المنطقة .

ولفت إلى أنه يتم البحث عن بدائل من أجل اقامة المعسكر التدريبي.

وأضاف “ننسق مع الاتحاد القطري لإيجاد فرصة أخرى في المستقبل القريب لتجربة المنشآت والمرافق العالمية في قطر”.

والجمعة، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، مقتل سليماني في قصف جوي أستهدف سيارتين على طريق مطار بغداد، بناءً على توجيهات من الرئيس دونالد ترامب.

وقتل سليماني، ونائب رئيس “هيئة الحشد الشعبي” أبو مهدي المهندس، و8 أشخاص كانوا برفقتهما، إثر قصف صاروخي من جانب قوات أمريكية أستهدفت سيارتين كانا يستقلانها على طريق مطار بغداد بعد منتصف ليل الخميس.

وأتهمت الوزارة سليماني، في بيان، بأنه كان يعمل على تطوير خطط لمهاجمة دبلوماسيين وموظفين أمريكيين في العراق والمنطقة.

وأشعل مقتل سليماني، غضبًا في إيران التي توعدت بـ”رد قاس”، فيما أعلن على إثره المرشد الإيراني علي خامنئي، الحداد في البلاد 3 أيام.

أليكس مورجان تقود دعوى التمييز الجنسي ضد اتحاد الولايات المتحدة الأمريكية

“فرحة” ثلاثية للجماهير القطرية في ذكرى الفوز التاريخي بتنظيم المونديال

تقرير | تاريخ شعار نايكي..قصة نجاح عظيمة بدأت بحفنة دولارات!