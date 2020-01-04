رسميًا | لاتسيو يتفق مع نجم إيبار

ذكرت تقارير صحفية اليوم السبت أن نادي لاتسيو الإيطالي توصل إلى أتفاق لضم غونزالو إسكالانتي من إيبار الإسباني، في صفقة أنتقال حر في الصيف المقبل.

وأوضحت شبكة “سكاي سبورتس” أن صفقة انتقال لاعب خط الوسط الأرجنتيني قد حسمت، لينضم بذلك إلى لاتسيو بعد إنتهاء عقده مع إيبار في يونيو المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن إسكالانتي 26/ عاماً/ قائد إيبار، كان قد أنضم إلى الفريق الإسباني في عام 2015 .

وأشار موقع “فوتبول إيطاليا” إلى أنها لن تكون التجربة الأولى لإسكالانتي في إيطاليا، حيث سبق له اللعب لفريق كاتانيا في موسم 2014 / 2015 وقد شارك في 26 مباراة بدوري الدرجة الثانية، مضيفه أنه يحمل جواز سفر إيطالياً.

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