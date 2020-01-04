مدرب النصر يقدم هدية خاصة لتشجيع الجمهور على حضور السوبر السعودي

أعلن نادي النصر السعودي أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول، قدم ألف تذكرة هدية لمشجعي الفريق لحضور مباراة كأس السوبر السعودي المقررة اليوم السبت.
ويلتقي النصر حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (دوري المحترفين السعودي)، مع التعاون حامل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، في مباراة كأس السوبر في وقت لاحق اليوم السبت على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.
وقال فيتوريا في بيان نشره نادي النصر في وقت مبكر من صباح السبت :”جماهير العالمي، تقديراً لدوركم في دعم ومساندة الفريق، أقدم لكم 1000 تذكرة هدية لكم في مباراة كأس السوبر السعودي… حضوركم دعم لنا.”
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