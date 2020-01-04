كلوب يعترض على النظام الإنجليزي

دعا الالماني يورغن كلوب مدرب ليفربول متصدر الدوري الانجليزي الجمعة إلى حماية لاعبيه من الإجهاد، بسبب برنامج مباريات فريقه المزدحم في الفترة الراهنة.

وعلى غرار مدربين آخرين في الـ”برميرليج”، عبر كلوب عن قلقه من متطلبات خوض المباريات الكثيرة ارضاء لنقل المباريات تلفزيونياً في فترة الأعياد.

ولا يملك كلوب سوى 12 لاعباً لائقاً من تشكيلته، بعد سلسلة من الإصابات التي ضربت الفريق “الاحمر” في الأسابيع القليلة الماضية.

وأضيف أخيراً لاعب الوسط الغيني نابي كيتا الى المصابين الكاميروني جويل ماتيب، اليكس اوكسلاد تشامبرلين والبرازيلي فابينيو.

ورأى مدرب بوروسيا دورتموند الالماني السابق ان المدربين يجب ان يشاركوا في نقاشات مع منظمي البطولات وشركات التلفزة للتوصل الى حل مناسب لجميع الاطراف.

قال لمراسلين صحافيين الجمعة “قلت ما يحب قوله شخصياً للاتحاد الأوروبي، وفي مقابلات (وجهت رسائل) للاتحاد الدولي (فيفا) لانني لا اعرف أحداً هناك، ولا اعتقد ان البرميرليج أو الاتحاد الانحليزي أو رابطة كرة القدم تشكك في رأيي”.

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تابع “لا أقوم ذلك بسببي أنا فقط بل لأنني أعتقد بأن أحدهم يجب أن يدافع عن اللاعبين”.

وفاز ليفربول على ليستر سيتي 4 – صفر في 26 ديسمبر الماضي، ثم على ولفرهامبتون بعدها بثلاثة أيام 1 – صفر، وشيفيلد يونايتد 2 – صفر الخميس، وهو يستعد لمواجهة إيفرتون الأحد في مسابقة الكأس.

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