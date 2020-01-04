أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم السبت أنه توصل إلى اتفاق لضم حارس المرمى ألكسندر نوبل من شالكه. وأوضح بايرن عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن الحارس سينضم إلى صفوفه في موسم 2020 / 2021 . وذكر النادي البافاري في بيانه :”النادي ونوبل أتفقا على بنود الصفقة خلال الأيام القليلة الماضية.” وأضاف “عقد حارس المرمى البالغ من العمر 23 عاما مع شالكه سينتهي في 30 يونيو .2020 وسينضم نوبل إلى بايرن ميونخ في صفقة أنتقال حر لمدة خمسة أعوام، وذلك في أول يوليو.” Advertisements بايرن ميونيخ يأمل للعودة إلى انتصاراته المحلية بعد التألق قارياً بن سبعيني نسي تسديد ركلة الجزاء ضد بايرن ميونيخ

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا | بعد ضم نوير من شالكه، بايرن ميونخ يضم حارس جديد من شالكه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.