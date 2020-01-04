خلل فني في طائرة بايرن ميونخ المتوجهة إلى قطر!

تأخر إقلاع طائرة بعثة نادي بايرن ميونخ الألماني المتجهة إلى المعسكر التدريبي في قطر بسبب عيب فني في أنبوب الصعود على متن الطائرة.

وأضطرت البعثة، برئاسة المدير الفني هانز فليك وقائد الفريق مانويل نوير، إلى الأنتظار لنحو 90 دقيقة في مطار ميونخ قبل إقلاع الطائرة الخاصة .

وأخيراً تمكن جهاز ثقيل من سحب الأنبوب المعيب من مدخل الطائرة طراز بوينج 777 التابعة لشركة الخطوط الجوية القطرية، ليتمكن الطيارون بعد ذلك من تشغيل الطائرة والإقلاع.

وقد تسبب التأخير في تغيير مسار اليوم بالنسبة لبايرن.

Advertisements

ويعتزم فليك دعوة فريقه بعد الوصول في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي) إلى بدء أول تدريب على ملعب أكاديمية اسباير.

سيب ماير: ليس من الجيد انضمام حارس شالكه إلى بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ يقرر الإبقاء على مدربه فليك حتى نهاية الموسم