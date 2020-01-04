رياضة | التشكيل الرسمي لريال مدريد أمام خيتافي.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر رابط مباشر الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لريال مدريد أمام خيتافي.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر رابط مباشر الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة خيتافي بعد قليل.

ويواجه ريال مدريد مضيفه خيتافي بعد قليل في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

ويسعى الفريق الملكي لاستعادة نغمة الانتصارات بعدما تعادل في أخر ٣ جولات بالليجا أمام فالنسيا وبرشلونة وأتلتيك بيلباو.

وضم تشكيل ريال مدريد كلًا من :-

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حراسة المرمى : كورتوا

خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - فاران - ميندي

خط الوسط : كاسيميرو - كروس - مودريتش - إيسكو

خط الهجوم : جاريث بيل - كريم بنزيمة.