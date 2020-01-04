رياضة | عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي على أن محمود عبد المنعم كهربا، لاعب خط الوسط المنضم للأهلي في انتقالات يناير الحالي قادما من نادي أفيس البرتغالي لم تصل بطاقته الدولية حتى الآن من أجل الانتهاء من إجراءات قيده في اتحاد الكرة.

وأوضح أن اللاعب سينضم لقائمة الفريق التي يتم الإعلان عنها عقب المران الجماعي مساء اليوم؛ تمهيد للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة إف سي مصر المحدد لها غدا الأحد.