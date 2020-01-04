رياضة | بند مثير يعطل صفقة بليسينج إليكي مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بند مثير يعطل صفقة بليسينج إليكي مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعثرت صفقة انتقال النيجيري بليسينج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري للنادي الأهلي والذي طلب رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.

وطلب لوزيرن السويسري إضافة بعض البنود خاصة بنسبة المشاركة ونسبة من البيع الجديد في إليكي وهو ما رفضه الأهلى في المفاوضات الأولى بين الطرفين.

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ويتمسك ريمو مياير المدير الرياضي لنادي لوزيرن بمطالبه في كل بنود عقد إليكي خاصة المادية من أجل انتنقاله إلى الأهلي.

وحدد الأهلي مبلغ مليوني دولار لضم اللاعب من صفوف الفريق السويسري لوزيرن لكن لوزيرن يتمسك بالحصول على 3 ملايين دولار.