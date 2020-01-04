رياضة | مارسيلو يحفظ خيانة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارسيلو يحفظ خيانة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني أن زميله ومواطنه مارسيلو حذره من النادي الملكي قبل الانضمام إليه.

وقال فينيسيوس لصحيفة ماركا الإسبانية: "لقد حذرني مارسيلو بالفعل من الوضع هنا في البرنابيو، لأنه قد تكون بيليه في يوم، وفي اليوم التالي لن تلعب على الإطلاق.. أبدو هادئًا، لكنني أشعر بالقلق الشديد في داخلي".

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وأضاف: "في الظهور الأول لي مع فلامنجو، كنت خائفًا حتى الموت ولم أكن أرغب في لمس الكرة مطلقًا.. الابتسام أثناء المباريات رغم تعرضي لانتقادات بسبب اللمسة الأخيرة؟ أنا على هذا النحو ولن أفقد سعادتي أبدًا".