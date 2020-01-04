رياضة | نكشف حقيقة العروض الرسمية لمحمود علاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نكشف حقيقة العروض الرسمية لمحمود علاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة وصول عرض رسمي لمحمود علاء مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وارتبط اسم اللاعب بالعديد من الأندية العربية في الفترة الماضية وعلى رأسها اتحاد جدة السعودي.

وأكد المصدر أن الإدارة لا تتعامل إلا مع عروض رسمية فقط ولا يمكن أن يناقشوا أي عرض عن طريق وكلاء لاعبين أو مفاوضات شفهية.

ويعتمد الزمالك بشكل أساسي على محمود علاء في خط الدفاع لما يمتلكه من خبرات بجانب غياب البدائل السوبر وهو ما يضع شكوك عديدة حول رحيله.