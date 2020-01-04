رياضة | 10 لاعبين خارج قائمة الزمالك ضد طنطا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 لاعبين خارج قائمة الزمالك ضد طنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك باستبعاد كتيبة نجوم بين صفوفه خلال لقاء طنطا.

ويلتقي الزمالك مع طنطا غدا الأحد على ملعب المحلة ضمن منافسات بطولة الدوري.

وضمت قائمة المستبعدين كل من محمد أبو جبل ومحمود علاء والونش وحازم إمام ومحمد عبد الشافي وطارق حامد وفرجاني ساسي ومصطفى محمد وخالدبوطيب ومحمود عبد الرازق شيكابالا

وشملت القائمة كل من:-

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محمد عواد - محمد صبحي - محمد فتحي في حراسة المرمى



محمد عبدالغني - محمد عبد السلام- حسام عبدالمجيد - أحمد عيد - عبد الله جمعة - علاء يحيى في خط الدفاع

محمد حسن - أحمد زيزو - يوسف أوباما - محمد اوناجم - مصطفي فتحي - كريم بامبو - اشرف بن شرقي - اسلام جابر - امام عاشور في خط الوسط



عمر السعيد في خط الهجوم