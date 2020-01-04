رياضة | قائمة الزمالك ضد طنطا.. استبعاد مصطفى محمد وعلاء وضم 4 مواهب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة الزمالك ضد طنطا.. استبعاد مصطفى محمد وعلاء وضم 4 مواهب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المير الفني لنادي الزمالك قائمة فريقه استعدادا لمواجهة طنطا غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية عشر بالدوري الممتاز.

قائمة الزمالك ضد طنطا

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد فتحي

خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمد عبد السلام- حسام عبد المجيد - أحمد عيد - عبد الله جمعة - علاء يحيى

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خط الوسط: محمد حسن – أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - محمد أوناجم - مصطفى فتحي - كريم بامبو - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - إمام عاشور

خط الهجوم عمر السعيد

واستبعد كارتيرون الرباعي محمد أبوجبل ومحمد عبد الشافي ومحمود علاء ومصطفى محمد من قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم بالمنصورة استعدادا للقاء طنطا وذلك بغرض الراحة خوفًا من الإجهاد بينما ضم الناشئين حسام عبد المجيد وعلاء يحيى وأحمد عيد ومحمد فتحي

ويرتبط الزمالك بمباراة زيسكو الزامبي يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.