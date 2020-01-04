رياضة | كالديرون لـ"الخليج 365 الرياضي": الإسماعيلي لا يفاوضني.. ولكن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كالديرون لـ"الخليج 365 الرياضي": الإسماعيلي لا يفاوضني.. ولكن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى دييجو كالديرون مهاجم نادي الكويت الكويتي السابق، تلقيه عرضا من نادي الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مشيرًا إلى أنه يمتلك بعض العروض المصرية.

وفسخ كالديرون تعاقده مع نادي الكويت الكويتي بعد قضاء نصف موسم بين صفوفه.

وقال كالديرون في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي": "رحلت عن الكويت الكويتي بعدما تم فسخ التعاقد بالتراضي، والآن أبحث عن عرض مناسب لي".

وأضاف كالديريون: "في الوقت الحالي أمتلك العديد من العروض المميزة والتي أفاضل بينها مع وكيلي.. لم يتحدث معي أي شخص من نادي الإسماعيلي، ووكيلي لم يخبرني بأي شئ في هذا الأمر".

Advertisements

وتابع كالديرون "الإسماعيلي فريق كبير وقضيت به فترة رائعة للغاية، لكن لم يتحدث معي أي شخص بشأن عودتي للفريق مرة أخرى".

وأشار: "أمتلك عروضا من بعض الأندية المصرية، بعض من مسئولي الأندية تحدثوا معي ونقلوا لي اهتمامهم بضمي في يناير الجاري.. لم أحدد مستقبلي حتى الآن، سأحسم مصيري خلال الأيام القليلة المقبلة".

ولعب كالديرون لمدة موسم في صفوف نادي الإسماعيلي، وسجل 12 هدفًا قبل أن ينتقل إلى نادي الفيصلي السعودي ومنه إلى الكويت الكويتي.