رياضة | منتخب اليد يواجه السويد الأحد وديا استعدادا لأمم إفريقيا بتونس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب اليد يواجه السويد الأحد وديا استعدادا لأمم إفريقيا بتونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض المنتخب الوطني لرجال كرة اليد غدا الأحد مباراته الأولى في السابعة مساء بتوقيت القاهرة أمام منتخب السويد خلال معسكره الدولي الخارجي الثاني على التوالي ضمن خطة الإعداد التي وضعها الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الأسباني للمنتخب الوطني روبيرتو جارسيا ومساعداه هاني الفخراني وحسين زكي لخوض منافسات بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها تونس خلال الفترة من ١٦ وحتي ٢٦ من يناير الجاري .

ويعتمد المدير الفني في مباراته الأولي أمام السويد وصيف بطل أوروبا علي القوام الأساسي للمنتخب الوطني وهو كريم هنداوي والطيار في حراسة المرمي بالإضافة إلي المحترفين علي زين ومحمد ممدوح هاشم ويحيي الدرع ومحمد سند بالإضافة إلي أعمدة الفريق الأساسي من الدوري المحلي أحمد الأحمر وسيف الدرع ووسام نوار وأحمد مؤمن وإبراهيم المصري وأكرم يسري وأحمد خيري بالإضافة إلي ستة لاعبين من منتخبا الشباب والناشئين أبرزهم أحمد هشام السيد وحسن قداح وخالد وليد .

وسيواجه منتخب مصر المنتخب السويدي الثلاثاء المقبل في البروفة الثانية خلال معسكره بالسويد والتي تستعد أيضا لخوض منافسات بطولة الأمم الأوروبية بعد خمسة أيام فقط والتي تقام في السويد وسويسرا والنمسا .

كان المنتخب الوطني اختتم معسكره الأول في صربيا لمدة ٨ أيام تخلله مباراتان أمام منتخب صربيا سابع أوروبا فاز في الأولي وخسر في الثانية قبل أن يطير من صربيا للسويد لخوض معسكره الثاني لمدة أسبوع إستعدادا لبطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو يوليو المقبل والتي يتأهل الفائز بلقبها فقط للأولمبياد بينما يخوض المنتخب الفائز بالمركز الثاني في تصفيات الملحق الأوروبي الذي تقام منافساته في أبريل المقبل