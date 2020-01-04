رياضة | فضيحة مدريدية.. بيريز يتحرك لضياع الصفقة الكبرى على برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فضيحة مدريدية.. بيريز يتحرك لضياع الصفقة الكبرى على برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان نادم بشدة على الانضمام لنادي العاصمة الفرنسية باريس، في عام 2017 قادما من صفوف برشلونة الإسباني.

وانتقل نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2017 في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون دولار، لكنه لم يكن القرار الصحيح بالنسبة لنجم البلوجرانا السابق.

وقال بونس المستشار السابق للبرازيلي نيمار في تصريحات له اليوم: "ارتكب نيمار خطأ عمره برحيله عن برشلونة وهو نادم بشدة على هذا القرار".

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وتابع: "بيئة نيمار وضعته في فريق لا يناسبه والجميع يعرف جيدا إمكانياته الكبيرة، لكنه سيعمل على تصحيح الخطأ والعودة لبرشلونة من جديد".

وأضاف: "هناك حملة تشويه كبيرة من جانب فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ضد اللاعب بشكل متواصل وذلك منذ فشله في التوقيع مع نيمار قبل الانتقال إلى برشلونة وتقديم عروض قوية، لذلك فإنه يحاول تشويه سمعة البرازيلي حتى لا يعود إلى البارسا".