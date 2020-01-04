رياضة | ريال مدريد يشعل الأزمات في ليفربول عمدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يشعل الأزمات في ليفربول عمدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني في ضرب استقرار ليفربولو الإنجليزي بوضع الثنائي ساديو ماني وروبرتو فيرمينو لضمه أحدهم خلال فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية على أقصى تقدير.

وكشفت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية أن الريال معجب بالمستويات التي يُقدمها مهاجم السيليساو الدولي مع الريدز، حيث يُدوّن على أفضل نُسخة له منذ وصوله أنفيلد من هوفنهايم الألماني في صيف 2015 مقابل 40 مليون يورو.

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وأشارت إلى أن ما يعزز خلافة فيرمينو لبنزيما في المستقبل القريب أن الأول يملك خصائص مشابهة جدًا المهاجم الفرنسي.

ولعب فيرمينو 30 مباراة مع فريق الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول منذ انطلاق الموسم وسجل خلالهم ثمانية أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة لزملائه ويعد اللاعب الثاني بعد ساديو ماني الذي يرغب ريال مدريد في ضمه.