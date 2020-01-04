رياضة | بلاتينيوم ستارز يعلن رحيل 6 لاعبين قبل مواجهة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاتينيوم ستارز يعلن رحيل 6 لاعبين قبل مواجهة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السيدة تشزوندو تشيدو المتحدثة الرسمية باسم نادي بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، عن رحيل 6 لاعبين بصفة رسمية عن الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة النادي الأهلي، بدوري أبطال إفريقيا.

وقالت تشزوندو في تصريحات لصحيفة "Chronicle الزيمبابوية" إن هناك 6 لاعبين غادروا النادي بالفعل وأنهينا عقودهم خلال الساعات الماضية.

وأضافت أن اللاعبين هم: ديفون شافا ومخوخي دوبي والاس ماجالان وألبرت إوند وتشارلز سيباندا ورودويل شينيجيتيري، حيث أصبحوا خارج حسابات الفريق.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة، بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث فاز المارد الأحمر في القاهرة بثنائية دون رد، بالجولة الثالثة للمجموعة.

من ناحية أخرى، استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب ، على سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم، إلى العاصمة الزيمبابوية هراري، على متن طائرة عادية استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، بدوري أبطال إفريقيا.

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وكان مجلس الإدارة يدرس سفر الفريق على متن طائرة خاصة، لعدم تعرض اللاعبين لأي إجهاد، إلا أن القرار الأخير جاء ليُلغي فكرة الطائرة الخاصة.

وحدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، فجر الثامن من يناير الجاري موعدًا للسفر إلى زيمبابوي، استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم يوم 11 من الشهر ذاته في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

كما حدد الجهاز الفني، فجر 13 يناير الجاري، موعدًا لعودة الفريق إلى القاهرة من زيمبابوي عقب مواجهة بلاتينيوم، بدوري الأبطال.

وبات من المقرر أن تطير بعثة الأهلي إلى زيمبابوي في رحلة طيران تشهد ترانزيت في مطار أديس ابابا الأثيوبي قبل الوصول إلى هراري، عاصمة زيمبابوي، وتستقل بعدها البعثة طائرة داخلية إلى مدينة بولاوايو التي تحتضن اللقاء وتبعد عن العاصمة بـ450 كيلو مترا.

يذكر أن الأهلي يمتلك 6 نقاط في دور المجموعات بعد انتهاء منافسات الدور الأول لمباريات المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.