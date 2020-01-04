رياضة | تشكيلة مدريد المتوقعة أمام خيتافي.. زيدان يجد الحلول لأزماته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيلة مدريد المتوقعة أمام خيتافي.. زيدان يجد الحلول لأزماته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، أولى مبارياته بالعام الجديد عندما يحل ضيفًا على خيتافي، بالليجا.

ويحل الميرنجي ضيفًا على خيتافي، مساء اليوم السبت على ملعب ألفونسو بيريز ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 37 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب الصدارة برصيد 39 نقطة، فيما يحتل خيتافي المركز السادس برصيد 30 نقطة.

وتُقام مباراة ريال مدريد ضد خيتافي، اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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ويغيب عن ريال مدريد في تلك المباراة، البلجيكي إيدين هازارد وماركوس أسينسو، بسبب الإصابة التي تعرضوا لها قبل نهاية العام الماضي وعدم جاهزيتهما بالشكل التام.

واستقر زين الدين زيدان المدير الفني، على تشكيل الفريق في تلك المباراة والذي من المتوقع أن يكون كالآتي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال – فاران – ناتشو - ميندي .

خط الوسط: فالفيردي – كروس – مودريتش.

خط الهجوم: إيسكو– بنزيما - رورديجو