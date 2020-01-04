اونلاين | مشاهدة مباراة مولودية الجزائر والرجاء البيضاوي بث مباشر اليوم 4 يناير 2020 في في البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة مولودية الجزائر والرجاء البيضاوي بث مباشر اليوم 4 يناير 2020 في في البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتضن ملعب “مصطفى تشاكر” بولاية “البليدة” الجزائرية في التاسعة مساء اليوم، السبت، المباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديا مولودية الجزائر والرجاء البيضاوي المغربي، في “ذهاب” الدور ربع النهائي بمسابقة كأس محمد السادس للأندية الابطال “البطولة العربية”، في مباراة سيكون عنوانها الإثارة والمتعة، كعادة اللقاءات التي تجمع بين الاندية الجزائرية والمغربية، في ظل الدوافع التي يمتلكها كلاً منهما للخروج من اللقاء بنتيجة إيجابية.

وضرب فريق مولودية الجزائر الجزائري موعدا في الدور ربع النهائي مع نظيره الرجاء البيضاوي المغربي في كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد أن تخطى عقبة القوة الجوية العراقي بركلات الترجيح، بعدما تعادل الفريقان في مجموع مباراتي الذهاب والاياب سلبياً، في حين تأهل الرجاء بعدما تعادل مع جاره الوداد بنتيجة 5 – 5 في مجموع مباراتي الذهاب والاياب لدور الـ 16، مستفيداً من قاعدة إحتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

مشاهدة مباراة مولودية الجزائر والرجاء البيضاوي في البطولة العربية

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مشاهدة مباراة مولودية الجزائر والرجاء البيضاوي في البطولة العربية

مشاهدة مباراة مولودية الجزائر والرجاء البيضاوي في البطولة العربية

مشاهدة مباراة مولودية الجزائر والرجاء البيضاوي في البطولة العربية