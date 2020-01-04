اونلاين | مشاهد مباراة برشلونة أمام إسبانيول بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

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يلتقي نادي برشلونة الإسباني مع نادي إسبانيول الإسباني في مباراة ديربي إقليم كتالونيا اليوم في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني الممتاز.

يدخل فريق برشلونة أمام إسبانيول في مباراة قوية اليوم السبت 4 يناير 2020 ضمن مباريات الدوري الإسباني الممتاز والذي ينتظره الكثير من محبي وعشاقي الساحرة.

فريق برشلونة بقيادة المدير الفني الإسباني أرنستو فالفيردي يحتل المركز الأول في صدارة الترتيب برصيد تسعة وثلاثون نقطة وبفارق نقطتين فقط عن الوصيف ريال مدريد.

من جانب أخر فريق إسبانيول يحتل المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد عشرة نقاط فقط، إسبانيول يقدم موسم كارثي حتى الآن.

تشكيل برشلونة المتوقع

من المحتمل أن يلعب فريق برشلونة بالتشكيل التالي في مواجهة إسبانيول اليوم:

في حراسة المرمي البرازيلي نيتو وفي خط الدفاع كل من نيكولاس سيميدو وجيرداد بيكيه ولونجيليه وجوردي ألبا.

وفي خط الوسط كل من إيفان راكيتيتش وسيرجيو بوسكيتس وفرينكي دي يونج

وفي خط الهجوم كل من ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان.

سوف يغيب عن فريق برشلونة اليوم الحارس الألماني مارك أندرية تير شتيجن بسبب الإًصابة ولكن لايعاني الفريق من أي غيابات أخرى.

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تشكيل إسبانيول المتوقع

من المحتمل أن يلعب فريق إسبانيول بالتشكيل التالي في مواجهة برشلونة اليوم: في حراسة المرمى: دييجو لوبيز

وفي خط الدفاع الثلاثي بيرناردو إسبينوزا – فيرناندو كاليري – دافيد لوبيز

وفي خط الوسط الدفاعي بول لوزانو – ديداك فيا.

بينما الهجومي إستيبان جرانيرو – سيرجي داردير – فيكتور جوميز.

ثنائي خط الهجوم فيكتور كامبوزانو – جوناثان كاليري.

موعد مباراة برشلونة وإسبانيول

ستلعب مباراة ديربي إقليم كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول اليوم على ملعب إسبانيول الباور 8، المباراة بقيادة الحكم: ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا.

المباراة منقولة عبر قناة بي ان سبورت الثالثة بتعليق التونسي رؤوف بن خليف، المباراة غير منقولة عبر أي قناة أخرى.

المباراة ستبدأ الساعة العاشرة بتوقيت مصر، الساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية، الساعة الثانية عشر بتوقيت الإمارات.