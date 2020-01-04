اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

ريال مدريد ضد خيتافي الجدير بالذكر ان نادي برشلونة الإسبان،ي يتصدر الدوري برصيد تسعة وثلاثون نقطة، ثم ريال مدريد برصيد سبعة وثلاثين، نقطة ثم نادي إشبيلية برصيد 34 نقطة، والذي يسعى للمنافسة على اللقب مع ريال مدريد وبرشلونة.



وقد واجه نادي خيتافي نادي فياريال يوم الحادي والعشرين ،من ديسمبر 2019 في إطار بطولة الدوري الإسباني ولم ينجح خيتافي ،من خطف الفوز من فياريال ولقي هزيمة بهدف دون رد.