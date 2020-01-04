اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نستعرض لكم موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي اليوم السبت الموافق 4 يناير 2020 والتي ستنطلق في الدوري الإسباني الممتاز ويبحث عنها جماهيرة الكرة الإسبانية.
أبعدت الإصابة إيدين هازارد وماركو أسينسيو، من المشاركة مع فريقهم ريال مدريد، في مباراته مع خيتافي فيما يستعد ريال مدريد، لمباراة القمة مع فالنسيا الأسبوع القادم، لذا يرجح بعض الرياضيين ألا يقوم زيدان، بالدفع ببعض لاعبية أمام خيتافي لتجهزيهم وإعطائهم قدر من الراحة.
موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي عانى النادي الملكي خلال 2019، من إصابات لعدد كبير من لاعبيه ليطلق عليها البعض لعنة إصابات يناير، ليخاف عشاق نادي ريال مدريد، من تلك اللعنة مع خيتافي، وبشكل خاص مع مباراة السوبر أمام فالنسيا ،والتي من المقرر أن تقام في المملكة العربية السعودية.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي القناة القمر التردد idman Azerbaycan Azerspace 11175، أفقى IRIB VARZISH عرب سات 12265، أفقى Varzish sport ياه سات 11785، أفقى تردد قناة Bein sports 3 الناقلة لمباراة خيتافي وريال مدريد القمر التردد الترميز التصحيح نايل سات 12265 (H) 27500 3/2 سهيل سات 11547 (V) 27500 3/2
وقد واجه نادي خيتافي نادي فياريال يوم الحادي والعشرين ،من ديسمبر 2019 في إطار بطولة الدوري الإسباني ولم ينجح خيتافي ،من خطف الفوز من فياريال ولقي هزيمة بهدف دون رد.