اونلاين | «كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش النصر والتعاون PLUS

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش النصر والتعاون PLUS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
السبت 04/يناير/2020 - 03:34 م
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تشكيل التعاون المتوقع اليوم من المحتمل أن يلعب نادي التعاون بالتشكيل التالي أمام النصر اليوم:
في حراسة المرمى: كاسيو دوس أنجوس. في خط الدفاع : ريكاردو ماتشادو- مد الله العليان- العبسي- طلال عيسى. في خط الوسط : ساندروا مانويل- سيدريك أميسي/ بيترولينا. في خط الهجوم : عبد المجيد السواط- راموس- تاوامبا. موعد مباراة النصر والتعاون مباراة كأس السوبر السعودي بين النصر والتعاون ستكون على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة ).
لم يتم الإعلان عن طاقم تحكيم المباراة حتى الآن، المباراة منقولة عبر قناة السعودية الرياضية الأولى بتعليق السعودي فارس عوض، وعلى القناة الصوتية الثانية سمير المعيرفي.
ستبدأ مباراة النصر والتعاون الساعة الثامنة وخمسة عشر دقيقة بتوقيت السعودية، الساعة التاسعة وخمسة عشر دقيقة بتوقيت الإمارات.
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