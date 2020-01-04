اونلاين | رابط مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون مباشر في لقاء اليوم السبت 4 يناير 2020

يلتقي فريقي مانشستر يونايتد وولفرهامبتون ضمن الدور 4 من كأس الإتحاد الإنجليزي 2020، اليوناتد بعد التعثر الأخير ضد الأرسنال في الدوري يطمح في تحقيق إنتصار هام للغاية ضد نادي الوولفز من أجل تعويض ما حدث لعشاقه، فهل ينجح بالفوز والصعود إلي الدور المقبل، وكانت جماهير اليونايتد قد إنتقدت المدرب الكبير أولي سولشاير بشكل كبير بعد الخسارة الأخيرة ضد نادي الأرسنال، وتأمل في أن تكون آخر مبارياته ضد الوولفز إذا خسر وخرج من بطولة كأس الإتحاد، خصوصا أن المنافس يقدم لقاءات قوية للغاية في الفترة الأخيرة وأمام الكبار خصوصاً.