اونلاين | «يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الريال اليوم YALLA Real

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ننقل لكم متابعينا القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي، خلال منافسات الجولة 19 في بطولة الدوري الإسباني، حيث تعتبر مواجه ريال مدريد أمام خيتافي من المواجهات التي تتسم بالمتعة والإثارة حيث يضم ريال مدريد، مجموعة من النجوم من ضمنهم ومودريتش وفالفيردي ،وراموس وميندي وناكو، ومارسيلو ويريد المدير الفني للفريق، أن يقوم بدعم الفريق بلاعبين آخرين، على رأسهم بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

نستعرض لكم موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي اليوم السبت الموافق 4 يناير 2020 والتي ستنطلق في الدوري الإسباني الممتاز ويبحث عنها جماهيرة الكرة الإسبانية.

أبعدت الإصابة إيدين هازارد وماركو أسينسيو، من المشاركة مع فريقهم ريال مدريد، في مباراته مع خيتافي فيما يستعد ريال مدريد، لمباراة القمة مع فالنسيا الأسبوع القادم، لذا يرجح بعض الرياضيين ألا يقوم زيدان، بالدفع ببعض لاعبية أمام خيتافي لتجهزيهم وإعطائهم قدر من الراحة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي

عانى النادي الملكي خلال 2019، من إصابات لعدد كبير من لاعبيه ليطلق عليها البعض لعنة إصابات يناير، ليخاف عشاق نادي ريال مدريد، من تلك اللعنة مع خيتافي، وبشكل خاص مع مباراة السوبر أمام فالنسيا ،والتي من المقرر أن تقام في المملكة العربية السعودية.

يواجه ريال مدريد خيتافي على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز السبت 4-1-2020، في تمام الساعة 5 بتوقيت مصر ، وفي تمام الساعة 6 بتوقيت مكة المكرمة، كما يلتقي برشلونة واسبانيول، في نفس اليوم في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة والساعة 11 بتوقيت السعودية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي

القناة القمر التردد

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idman Azerbaycan Azerspace 11175، أفقى

IRIB VARZISH عرب سات 12265، أفقى

Varzish sport ياه سات 11785، أفقى

تردد قناة Bein sports 3 الناقلة لمباراة خيتافي وريال مدريد

القمر التردد الترميز التصحيح

نايل سات 12265 (H) 27500 3/2

سهيل سات 11547 (V) 27500 3/2

ريال مدريد ضد خيتافي

الجدير بالذكر ان نادي برشلونة الإسبان،ي يتصدر الدوري برصيد تسعة وثلاثون نقطة، ثم ريال مدريد برصيد سبعة وثلاثين، نقطة ثم نادي إشبيلية برصيد 34 نقطة، والذي يسعى للمنافسة على اللقب مع ريال مدريد وبرشلونة.

وقد واجه نادي خيتافي نادي فياريال يوم الحادي والعشرين ،من ديسمبر 2019 في إطار بطولة الدوري الإسباني ولم ينجح خيتافي ،من خطف الفوز من فياريال ولقي هزيمة بهدف دون رد.