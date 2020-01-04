اونلاين | كورة لايف - REal mAdRiD GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم KORA LIVE يوتيوب مباراة الريال اليوم

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يستضيف نادي ريال مدريد الإسباني نظيرة نادي خيتافي الإسباني اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز. فريق الريال بقيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان يحتل حتى الآن المركز الـ 2 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد سبعة وثلاثون نقطة. نادي خيتافي يحل ضيفاً في هذه المواجهة وهو في المركز السادس برصيد ثلاثون نقطة، يقدم فريق خيتافي موسم جيد حتى ألآن مع المدير الفني

خوسي بوردالاس. تشكيل ريال مدريد المتوقع اليوم من المحتمل أن يلعب زين الدين زيدان بالتشكيل التالي اليوم أمام خيتافي: في حراسة المرمى: تيبو كورتوا وفي خط الدفاع كل من مارسيلو – سيرجيو راموس – رافائيل فاران – داني كارباخال وفي خط الوسط كل من توني كروس – كاسيميرو – فيديريكو فالفيردي وفي خط الهجوم كل من رودريجو – كريم

بنزيما – جاريث بيل. تشكيل خيتافي المتوقع اليوم من المحتمل أن يلعب خوسي بوردالاس بالتشكيل التالي أمام ريال مدريد الإسباني اليوم: في حراسة المرمى دافيد سوريا وفي خط الدفاع كل من آلان نيوم – تشابي إتشيتا – لياندرو كابريرا – داميان سواريز وفي خط الوسط كل من مارك كوكوريلا – ماورو أرامباري – نيمانيا ماكسيموفيتش – فرانسيسكو بورتيلو وفي خط الهجوم الثنائي خايمي ماتا – خورخي مولينا. سوف يغيب عن نادي ريال مدريد اليوم كل من ايدين هازارد وماركوس أسينسيو، عاد لقائمة ريال مدريد اللاعب البرازيلي مارسيلو ولوكاس فاسكيز كذلك.