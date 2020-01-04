اونلاين | «يلا شووت» NOW Real Madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر League كورة جول ONLINE رابط ماتش الريال LIVE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «يلا شووت» NOW Real Madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر League كورة جول ONLINE رابط ماتش الريال LIVE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رابط سريع لمتابعة ومشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي في اطار منافسات الدوري الاسباني يدخل فريق ريال مدريد مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق خيتافي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات

خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الانتصار في مباراتين فقط لا غير، بينما سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل في 3 مباريات أخرى.ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات

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خاضها فريق ريال مدريد في الفترة الماضية. نجح فريق ريال مدريد في تسجيل ستة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق ريال مدريد هدفين فقط لا غير في مرماه.وسقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل السلبي بدون أهداف في مباراته الماضية أمام ضيفه فريق أتلتيك بيلباو ضمن فعاليات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك في المباراة

التي جمعت بين الفريقين على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد. استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام خيتافي في الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الإسباني "الليجا". ويتطلع ريال مدريد لاستعادة نعمة الانتصارات التي افتقدها في أخر ٣ جولات بالليجا بالتعادل أمام كلًا من فالنسيا وبرشلونة خارج ملعبه، وأتلتيك بيلباو على ملعبه. ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد في مباراة اليوم كالتالي :- حراسة المرمى : كورتوا خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - فاران - ميندي خط الوسط : كاسيميرو - فالفيردي - كروس - إيسكو خط الهجوم : جاريث بيل - كريم بنزيما