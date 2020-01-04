نجم ليفربول يتجاهل الحديث عن عقده مع الفريق

السبت 4 يناير 2020

أوضح اللاعب ​آدم لالانا​ أنه يستمتع باللعب لأفضل فريق في العالم مع استمرار التكهنات حول مستقبله في ​ليفربول​.



وقال لالانا: "من السهل الاستمرار في العمل. أنا أستمتع باللعب لأفضل فريق في العالم، الأمر بهذه البساطة. أيا كان وضع عقدي، فسوف يحدث ذلك خلف الكواليس. ليست هناك فرصة لأن يؤثر ذلك على التزامي بهذا النادي".

وأضاف: "لقد منحت 110 في المائة طوال مسيرتي في ليفربول وسأواصل القيام بذلك، سواء أكان ذلك ينتهي في نهاية الموسم أو ما إذا كان ذلك مستمرًا. إنه فريق رائع، مجموعة كبيرة من اللاعبين، ولم أستطع الاستمتاع بكرة القدم أكثر من الآن".