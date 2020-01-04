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شكرا لقرائتكم خبر عن فابريجاس: مورينو من مدرسة برشلونة والان مع التفاصيل
السبت 4 يناير 2020
كشف الإسباني سيسك فابريغاس أن يتوق إلى بدء العمل مع المدرب الجديد روبرت مورينو في موناكو، مشيرا إلى أن الأخير يأتي "من مدرسة برشلونة" حسب قوله.
وقال فابريغاس: "أتحدث كثيراً مع أصدقائي الذين ما زالوا يلعبون مع المنتخب الإسباني. كلهم قالوا أشياء جيدة عن أساليب المدرب وتواصله. يحاول أن يسهل الأمور على اللاعبين. يأتي المدرب من مدرسة برشلونة التي أعرفها جيدًا".
وأضاف: "لديه فلسفة، لكنه أيضًا مدرب يتكيف مع لاعبيه وخصوم فريقه. يشرح جيدًا سبب قيامك بالأشياء التي تقوم بها".
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