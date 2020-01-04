شكرا لقرائتكم خبر عن صراع لندني بين أرسنال وتوتنهام على خدمات «آرونز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد ناديا أرسنال وتوتنهام للدخول في صراع على توقيع نجم نورويتش سيتي ماكس آرونز- حسب تقارير صحفية بريطانية.

وأوضحت صحيفة «ميرور»، البريطانية، أن اللاعب يعيش موسمًا رائعًا بعد انضمامه للدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليجذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية.

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وحسب صحيفة «ديلي ميل»، فإن توتنهام يقود السباق نحو توقيع صاحب الـ 20 عامًا، والذي يمكنه اللعب على الرواقين الأيمن والأيسر.

وأضافت أن عرضًا بـ 30 مليون جنيه إسترليني قد يكون كافيًا لإقناع نورويتش بالتخلي عن «آرونز»، إلا أنه سيكمل الموسم في الفريق على سبيل الإعارة لمساعدته على النجاة من الهبوط.

ولفتت الصحيفة إلى أنه يعتقد أن أرسنال قد تواصل مع نورويتش كذلك من أجل الاستفسار عن إمكانية التوقيع مع «آرونز»، في الوقت الذي يهتم فيه إيفرتون ووست هام أيضًا بضمه.