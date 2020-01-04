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نجم ليفربول يتجاهل الحديث عن عقده مع الفريق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020

أوضح اللاعب ​آدم لالانا​ أنه يستمتع باللعب لأفضل فريق في العالم مع استمرار التكهنات حول مستقبله في ​ليفربول​.

وقال لالانا: "من السهل الاستمرار في العمل. أنا أستمتع باللعب لأفضل فريق في العالم، الأمر بهذه البساطة. أيا كان وضع عقدي، فسوف يحدث ذلك خلف الكواليس. ليست هناك فرصة لأن يؤثر ذلك على التزامي بهذا النادي".

وأضاف: "لقد منحت 110 في المائة طوال مسيرتي في ليفربول وسأواصل القيام بذلك، سواء أكان ذلك ينتهي في نهاية الموسم أو ما إذا كان ذلك مستمرًا. إنه فريق رائع، مجموعة كبيرة من اللاعبين، ولم أستطع الاستمتاع بكرة القدم أكثر من الآن".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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