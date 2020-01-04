فابريجاس: مورينو من مدرسة برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020

كشف الإسباني ​سيسك فابريغاس​ أن يتوق إلى بدء العمل مع المدرب الجديد روبرت مورينو في ​موناكو​، مشيرا إلى أن الأخير يأتي "من مدرسة ​برشلونة​" حسب قوله.



وقال فابريغاس: "أتحدث كثيراً مع أصدقائي الذين ما زالوا يلعبون مع ​المنتخب الإسباني​. كلهم قالوا أشياء جيدة عن أساليب المدرب وتواصله. يحاول أن يسهل الأمور على اللاعبين. يأتي المدرب من مدرسة برشلونة التي أعرفها جيدًا".

وأضاف: "لديه فلسفة، لكنه أيضًا مدرب يتكيف مع لاعبيه وخصوم فريقه. يشرح جيدًا سبب قيامك بالأشياء التي تقوم بها".