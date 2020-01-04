شكرا لقرائتكم انتهاء الاستعدادات الأمنية لتأمين تصفيات كرة الطائرة رجال بالقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهت الجهات المعنية استعدادتها لتصفيات الكرة الطائرة للرجال في ستاد القاهرة الدولي بالصالة المغطاة رقم ٢ ، التي تنطلق ٧ يناير المقبل بحضور الجماهير.

وتتولى الشركه الإفريقية للأمن والحراسة، تأمين البطولة من الداخل والخارج، بإشراف اللواء محمد نبيل الدسوقي رئيس مجلس الإدارة واللواء محمود طاهر العضو المنتدب، وسط إستعدادت أمنية مكثفة، للخروج بالتصفيات بشكل يليق باسم وحضارة مصر.

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وكشف اللواء هشام زيد، بالشركة الإفريقية للأمن والحراسة، عن خطة التأمين، مؤكداً أنه سيتم تسهيل إجراءات التفتيش والدخول والتأمين للاعبين والحكام والجماهير، في أسرع وقت، للخروج بالتصفيات بشكل مشرف، أملين أن يلحق منتخب مصر للشباب للكرة الطائرة بمنتخب الشباب لكرة القدم بطوكيو.

وكشف الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن مواعيد مباريات منتخب رجال الطائرة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، حيث تفتتح مصر مواجهاتها في التصفيات مع الجزائر في تمام الثامنة من مساء الثلاثاء ٧ يناير، وأعلن اتحاد الطائرة عن دخول الجماهير لتصفيات البطولة عن طريق تذكرتي على أن يكون سعر التذكرة موحد "٢٥ جنيها"، فيما تضم قائمة اللاعبين فى المعسكر كلاً من: عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى و عبد الحليم عبو ورشاد شبل ومحمد عادل وعبد الرحمن سعودى ومحمد محسن وأحمد سعيد ومصطفى دبشة وعمر نجيب و أحمد عبد العال وأحمد ضياء ومحمد رضا وشريف الشرقاوى ويقودهم فنيا المدرب الهولندي جيدو.