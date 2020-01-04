شكرا لقرائتكم 19 لاعبا فى قائمة الزمالك لمواجهة طنطا.. غياب نجوم الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة طنطا غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية عشر بالدورى الممتاز. وضمت قائمة الفريق كلا من :-

محمد عواد - محمد صبحى - محمد فتحى فى حراسة المرمى محمد عبدالغنى - محمد عبد السلام- حسام عبدالمجيد - أحمد عيد - عبد الله جمعة - علاء يحيى فى خط الدفاع Advertisements محمد حسن - احمد زيزو - يوسف أوباما - محمد اوناجم - مصطفى فتحى - كريم بامبو - اشرف بن شرقى - اسلام جابر - امام عاشور فى خط الوسط عمر السعيد فى خط الهجوم واستبعاد الثلاثى محمد أبو جبل ومحمد عبد الشافى ومصطفى محمد من قائمة الفريق التى ستنتظم فى معسكر مغلق اليوم بالمنصورة استعدادا للقاء طنطا المقرر له غدا الأحد فى الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري.

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