شكرا لقرائتكم آخر كلام .. صافرة محلية لمواجهة الزمالك وطنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن مباراة الزمالك أمام طنطا غدا فى الأسبوع الثانى عشر من عمر الدورى المصرى، سيديرها طاقم حكام مصرى، بعدما رفضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، فكرة استقدام حكام أجانب لمباريات الدورى العام هذا الموسم، مؤكدين أنه لن يتم استقدام حكام أجانب إلا لمباراة الأهلى والزمالك سواء فى الدورى أو كأس مصر فقط.. وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الحكام المصريين يقدمون مستوى جيد منذ انطلاق المسابقة، وليس من المعقول أن نذبحهم مع أول خطأ، موضحين أن تطوير مستوى الحكام مستمر كما ستقل الأخطاء مع تطبيق تقنية الـ var فى الدور الثانى.

وشدد الزمالك على رفضه التعاون مع لجنة الحكام التى يرأسها جمال الغندور بعد الظلم الفادح الذي تعرض له الفريق الأول لكرة القدم في مبارياته وآخرها أسوان والاختيارات السيئة للجنة للحكام التي تكن العداء لنادي الزمالك وتجامل المنافس وتتعمد عدم احتساب أهداف صحيحة وركلات جزاء صحيحة أيضاً للفريق بينما تحتسب أهداف وركلات جزاء غير صحيحة للمنافس وذلك بسبب تقديم رئيس نادي الزمالك بلاغ للنيابة العامة ضد رئيس اللجنة جمال الغندور بعد إرسال الاخير رسائل سب وقذف في حق رئيس النادي المستشار مرتضى منصور.

كان مجلس إدارة الزمالك ، قد أعلن رغبته فى استقدام حكام أجانب لباقي المباريات المحلية المتبقية للفريق في بطولة الدوري، لكنه وبحسب اتحاد الكرة لم يتقدم بطلب رسمى فى هذا الشأن.

من جانبه أعرب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز على أسوان بهدفين دون رد في الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري الممتاز، وأوضح أن المكسب مهم جدا بعد التعادل مع الانتاج وسموحة في الجولتين السابقتين.

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وقال المدير الفني للفريق في المؤتمر الصحفي:" روح الفريق كانت عالية جدا بعد طرد طارق حامد في المباراة، وأتمنى أن تستمر هذه الروح في المباريات المقبلة خاصة بعد حالة الإحباط بعد مباراتي الانتاج وسموحة".

وأضاف كارتيرون أن الفريق سيفتقد طارق حامد وفرجاني ساسي في لقاء طنطا، وشدد على أن الفريق جاهز لتعويض الغيابات في الفترة المقبلة، وأضاف أن الأداء الهجومي تحسن في مباراة أسوان عن المباريات السابقة.

وعلق المدير الفني للفريق عن ضغط المباريات قبل لقاء طنطا المقبل قائلا :" أنه قرر خضوع اللاعبين للاستشفاء بعد المباراة مباشرة، وسينظر في التشكيل قبل المباراة المقبلة وسيحدد عملية التدوير والبدائل".

وأشاد بمستوى أحمد عيد ظهير الفريق الصاعد، موضحا أن مباراة أسوان كاتا فرصة جيدة للدفع به في اللقاء لأنه يتابع قطاع الناشئين ومبارياته، ووجه الشكر لقطاع الناشئين بالأبيض.

رفع الفريق الأبيض رصيده إلى 18 نقطة يحتل المركز الرابع بجدول المسابقة، في حين يتوقف رصيد أسوان عند7 نقاط يحتل المركز السابع عشر.