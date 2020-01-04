شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يستبعد 4 أساسين والونش أمام طنطا.. وضم ناشئين وعودة جمعة وفتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بصورة رسمية عن قائمة الفريق استعداداً لمواجهة طنطا غداً الأحد، التى ستقام باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة بالدورى الممتاز، والتى يخوضها الأبيض لمواصلة الانتصارات بعد تحقيق الفوز مؤخراً أمام أسوان بثنائية نظيفة فى الجولة الماضية من منافسات البطولة. وجاءت قائمة الزمالك كالتالى: وجاءت قائمة الزمالك كالتالى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد فتحي في حراسة المرمى. محمد عبدالغني - محمد عبد السلام- حسام عبد المجيد - أحمد عيد - عبد الله جمعة - علاء يحيى في خط الدفاع. Advertisements محمد حسن - أحمد زيزو - يوسف أوباما - محمد أوناجم - مصطفى فتحي - كريم بامبو - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - إمام عاشور فى خط الوسط. عمر السعيد فى خط الهجوم. وجاءت القائمة الرسمية تأكيداً لما نشره ”الخليج 365” فى الساعات الماضية عن وجود قرار من كارتيرون باستبعاد الرباعى الأساسى محمود علاء ومصطفى محمد ومحمد عبد الشافى ومحمد أبو جبل للراحة من مباراة طنطا، شهدت قائمة الزمالك عودة عبد الله جمعة وإمام عاشور ومصطفى فتحى بجانب ضم عدد من الناشئين وهم حسام عبد المجيد ومحمد فتحى وأحمد عيد وعلاء يحيى بخلاف استبعاد محمود حمدى الونش أيضا للراحة واستمرار غياب حازم إمام وشيكابالا لعدم الجاهزية بخلاف ابتعاد طارق حامد وساسى للإيقاف.

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