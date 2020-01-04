اتحاد الطائرة يعلن فروع استلام تذاكر تصفيات أفريقيا المحددة من تذكرتى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد الكرة الطائرة عن فروع استلام تذاكر تصفيات أمم أفريقيا التى ستستضيفها مصر، بدءاً من 7 يناير الجارى والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، وفقا لما حددته شركة تذكرتى، بواقع 25 جنيهاً للفرد .
وتشمل فروع استلام التذاكر من "we "مناطق: مصر الجديدة ومساكن شيراتون ومدينة نصر والتجمع الخامس والمعادى والمهندسين والزمالك.
ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر مع غانا يوم 8 وتونس يوم 9 وأخيرا الكاميرون يوم 11 من الشهر نفسه، حيث عادت البعثة إلى القاهرة فجر الخميس بعد ختام معسكر بلغاريا .
وخسر منتخب رجال الكرة الطائرة الأول بقيادة مديره الفنى جيدو أمام نظيره البلغارى فى مباراتين بنتيجة 3 / 1 بعدما خسر أمام بلجيكا بنتيجة 3/1 فى ثاني الوديات التى جمعت المنتخبين الأحد ب الماضى عد أن تعادل فى أول ودية 2 / 2 فى ظل رفض المدير الفنى للمنتخب البلجيكى خوض الشوط الخامس فى المعسكر الذى أقيم على أرضه .
تذكرتى
ضمن قائمة اللاعبين فى المعسكر كلاً من: عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى و عبد الحليم عبو ورشاد شبل ومحمد عادل وعبد الرحمن سعودى ومحمد محسن وأحمد سعيد ومصطفى دبشة وعمر نجيب و أحمد عبد العال وأحمد ضياء ومحمد رضا وشريف الشرقاوى.
ومن المقرر أن يبدأ منتخب سيدات الكرة الطائرة التصفيات بمواجهة كينيا غدا الأحد ، ثم نيجيريا يوم 7 و الكاميرون يوم 8 وأخيرا بتسوانا يوم 9 من الشهر نفسه.
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