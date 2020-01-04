شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شحاتة: فرجانى ساسى كان نفسه يتطرد أمام أسوان.. وأزارو هداف بالفطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق حسن شحاتة، نجم الزمالك السابق والمدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر، على الإنذار الذى حصل عليه فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك خلال مباراة فريقه أمام أسوان بالجولة 11 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى فاز بها الفريق الأبيض بهدفين نظيفين.

وقال حسن شحاتة، فى تصريحات تليفزيونية، "طارق حامد ومحمود علاء وفرجانى ساسى كان لازم يتطردوا بعد الاعتراض غير المبرر على قرارات الحكم، والحكم غلط إنه ماطردش اثنين أو ثلاثة من لاعبى الزمالك، وفرجانى ساسى بالتحديد كان يتمنى أن يحصل على البطاقة الحمراء وليس الإنذار فقط، حتى تكون إجازته فى تونس أطول".

وأضاف "المعلم"، "مصطفى محمد بدأ يستعيد مستواه كما كان فى أمم أفريقيا الذى ابتعد عنه خلال الفترة الماضية، وأحمد عيد ناشئ الزمالك خامة مبشرة ولديه جرأة".

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وعن أداء الأهلى مع فايلر، أكد حسن شحاتة أن الأهلى فريق قوى يلعب من أجل الفوز، "كل ما يلعبوا للمكسب الكورة هتديهم حتى لو فى آخر دقيقة"، موضحا أن الأحمر فريق جيد يضم أكثر من لاعب مميز فى الملعب وعلى الدكة، ويعد محمد مجدى قفشة الأفضل لأنه "يلعب الكورة اللى ماحدش متوقعها لاعب "هجام"، الكرة لما بتبقى معاه ماحدش بيقدر ياخدها منه، ووليد ازارو هداف بالفطرة ولا أنصحه بالرحيل عن الأهلي.

وأكد "المعلم" أن أفضل فريقين يقدمان كرة قدم جيدة فى الدورى هما الجونة ووادى دجلة، والاثنين يواجهان شبح الهبوط.

وعن أفضل لاعب فى أفريقيا قال شحاتة، اختيار أحسن لاعب فى أفريقيا ليس مرتبطاً بالتتويج بكأس الأمم، ومحمد صلاح الأحق بالجائزة بعدما حقق إنجازات كبيرة جداً.

وتطرق نجم الزمالك للحديث عن عبد الله السعيد قائلاً: عبد الله السعيد لا يختلف عليه اثنان لا انصحه بالاستمرار فى بيراميدز "لو راح نادى اكبر هياخد فلوس اكتر وكل ما بيكبر بينضج".