شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة ينفرد بنشر عقد عبدالله جمعة بالزمالك.. بوطيب يتقاضى7 أضعاف راتبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينفرد سوبر كورة بنشر تفاصيل عقد عبد الله جمعة، ظهير أيسر فريق الزمالك، والذى شهد تفاوتا كبيرا بينه وبعض زملائه داخل الفريق الكروى. وأعلن نادى الزمالك فى وقت سابق تعديل عقد عبد الله جمعة، وزيادة قيمته المادية، ليتناسب مع إمكانيات اللاعب، بعدما أصبح أحد العناصر الأساسية بالفريق الأبيض، وأحد أبرز لاعبى الدورى المصرى فى الوقت الحالى.

سوبر كورة حصل على نسخة من عقد عبد الله جمعة مع الزمالك الممتد لمدة 5 سنوات بداية من موسم 2017/2018 وحتى موسم 2021/2022، حيث ينتهى عقد اللاعب مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم المقبل.

ولا يعد عبد الله جمعة اللاعب الوحيد من أصحاب العقود الصغيرة داخل القلعة البيضاء، بعدما شهدت الأيام الماضية، الكشف عن قيمة عقد محمد عبد الغني مدافع الفريق والذى كشف تقاضيه 7 ملايين جنيه و400 ألف جنيه خلال مدة تعاقده مع الزمالك على مدار 4 مواسم ونصف.

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وبعد مقارنة عقد عبد الله جمعة، مع بعض نجوم الزمالك مثل المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق، يتضح وجود فارق شاسع بينهم، حيث يتقاضى بوطيب من القلعة البيضاء، أكثر من 7 أضعاف راتب لاعب القلعة البيضاء.

ولم يتوقف تفوق بوطيب على عبد الله جمعة، عند الراتب السنوي فقط، حيث تفوق المهاجم المغربي على عبد الله جمعة، فى قيمة بدل السكن الذى يتقاضاه الثنائي شهريا، حيث يحصل خالد بوطيب على 3 أضعاف قيمة بدل سكن عبد الله جمعة.

ويعود عبد الله جمعة لقائمة الزمالك فى مباراة طنطا لقيادة الجبهة اليسري، بعد استبعاد محمد عبد الشافي للراحة، ليعود جمعة للتشكيلة البيضاء، بعد فترة غياب طويلة، حيث يخوض الأبيض تحدى جديد فى الدوري، حينما يحل ضيفًا على نظيره طنطا، فى الخامسة من مساء غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر ، والمقرر إقامتها على ستاد غزل المحلة، حيث يسعى الأبيض خلالها لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية بعدما حقق الفوز فى مباراته الماضية أمام أسوان بهدفين دون رد، والتى جمعت بينهما مساء الخميس الماضى، فى إطار منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

لمعرفة التفاصيل كاملة ومشاهدة مستندات عقد لاعب الزمالك، اضغط هنا..